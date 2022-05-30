Юг: ВСУ уничтожили вражеский командный пункт, 67 захватчиков и российскую технику
На защите южных рубежей украинские военные уничтожили 67 оккупантов, 27 единиц вражеской техники, а также пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Обстановка на южном направлении динамичная и напряженная.
Враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области.
Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления враждебных позиций.
В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции.
В то же время, наши подразделения продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов".
Детали: Воздушная разведка врага с помощью "Орлан-10" обернулась потерей БПЛА.
После этого враг применил вертолеты Ми-8, с помощью которых разведывал позиции ВСУ и пытался их атаковать.
В ходе огневой поддержки наступления и ведения сковывающих действий ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией уничтожили 67 захватчиков, 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 3 самоходных гаубицы "Мста-С", 3 единицы 3 – автомобильной техники.
Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.