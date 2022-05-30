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Юг: ВСУ уничтожили вражеский командный пункт, 67 захватчиков и российскую технику

Ольга ГлущенкоПонедельник, 30 мая 2022, 04:18
украинские военные, фото: ОК Юг

На защите южных рубежей украинские военные уничтожили 67 оккупантов, 27 единиц вражеской техники, а также пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Обстановка на южном направлении динамичная и напряженная.

Враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области.

Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления враждебных позиций.

В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции.

В то же время, наши подразделения продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов".

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Детали: Воздушная разведка врага с помощью "Орлан-10" обернулась потерей БПЛА.

После этого враг применил вертолеты Ми-8, с помощью которых разведывал позиции ВСУ и пытался их атаковать.

В ходе огневой поддержки наступления и ведения сковывающих действий ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией уничтожили 67 захватчиков, 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 3 самоходных гаубицы "Мста-С", 3 единицы 3 – автомобильной техники.

Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Темы: Вооруженные силывойна
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