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Зеленський може погодитися на тристоронні переговори з Путіним і Ердоганом – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 30 травня 2022, 05:46
Зеленський, фото: ОП

Володимир Зеленський не заперечує можливості тристоронніх телефонних переговорів з президентами Туреччини і Росії.

Джерело: прессекретар президента України Сергій Нікіфоров, цитує ZN.UA

Пряма мова: "Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести телефонні переговори з главами Росії та Туреччини Владіміром Путіним і Тайіпом Ердоганом, якщо президент РФ буде готовий у них брати участь".

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Теми: ЗеленськийПутінЕрдоганпереговори
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