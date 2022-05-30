Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с Путиным и Эрдоганом – СМИ
Понедельник, 30 мая 2022, 05:46
Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и России.
Источник: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, цитирует ZN.UA
Прямая речь: "Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать".
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