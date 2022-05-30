Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бразилії внаслідок злив загинули щонайменше 56 людей

Ольга Глущенко Понеділок, 30 травня 2022, 06:25
У Бразилії внаслідок злив загинули щонайменше 56 людей
фото: Getty Images

Щонайменше 56 людей загинули на вихідних у бразильському штаті Пернамбуку через сильні зливи.

Джерело: CNN із посиланням на офіційні дані

Деталі: Ще 56 людей вважаються зниклими безвісти і щонайменше 25 отримали поранення.

Реклама:

Понад 3900 людей втратили свої домівки через руйнівні зливи.

Деякі зі смертей були спричинені зсувами в районі Ресіфі, повідомляє цивільна оборона Пернамбуко, яка закликає жителів, які живуть у зонах підвищеного ризику, шукати притулок в інших місцях.

У самому місті Ресіфі у школах розгорнули притулки для переміщених сімей.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що бразильські військові нададуть допомогу постраждалим, і що він особисто поїде в Ресіфі в понеділок, щоб оцінити ситуацію.

Теми: Бразиліяпогодастихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Бразилія
Побачив "холодну війну" – президент Бразилії неоднозначно висловився про Україну
Бразилія спроможна повернути Росію до "зернової угоди" — Блінкен
Зеленський хотів би зустрітися з Лулою да Сілва: готовий вирушити до Бразилії
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: