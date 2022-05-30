У Бразилії внаслідок злив загинули щонайменше 56 людей

Щонайменше 56 людей загинули на вихідних у бразильському штаті Пернамбуку через сильні зливи.

Джерело: CNN із посиланням на офіційні дані

Деталі: Ще 56 людей вважаються зниклими безвісти і щонайменше 25 отримали поранення.

Понад 3900 людей втратили свої домівки через руйнівні зливи.

Деякі зі смертей були спричинені зсувами в районі Ресіфі, повідомляє цивільна оборона Пернамбуко, яка закликає жителів, які живуть у зонах підвищеного ризику, шукати притулок в інших місцях.

У самому місті Ресіфі у школах розгорнули притулки для переміщених сімей.

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що бразильські військові нададуть допомогу постраждалим, і що він особисто поїде в Ресіфі в понеділок, щоб оцінити ситуацію.