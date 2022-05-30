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В Бразилии в результате проливных дождей погибли по меньшей мере 56 человек

Ольга ГлущенкоПонедельник, 30 мая 2022, 06:25
фото: Getty Images

По меньшей мере, 56 человек погибли на выходных в бразильском штате Пернамбуку из-за сильных ливней.

Источник: CNN со ссылкой на официальные данные

Детали: Еще 56 человек считаются пропавшими без вести и, по меньшей мере, 25 получили ранения.

Более 3900 человек потеряли свои дома из-за разрушительных ливней.

Некоторые из смертей были вызваны оползнями в районе Ресифи, сообщает гражданская оборона Пернамбуко, призывающая жителей, живущих в зонах повышенного риска, искать убежище в других местах.

В самом городе Ресифи в школах развернули приюты для перемещенных семей.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что бразильские военные окажут помощь пострадавшим, и что он лично поедет в Ресифи в понедельник, чтобы оценить ситуацию.

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Темы: Бразилияпогодастихийное бедствие
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