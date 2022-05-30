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Німецький міністр: єдність ЄС щодо санкцій проти Росії починає руйнуватися

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 07:40
фото: twitter ЄП

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек у неділю висловив побоювання, що єдність Європейського Союзу "починає руйнуватися" напередодні саміту лідерів блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Лідери ЄС зустрінуться у понеділок і вівторок, щоб обговорити новий пакет санкцій проти Росії, який також може включати нафтове ембарго та програму, спрямовану на прискорення припинення залежності від викопного палива, включаючи російський газ.

"Після нападу Росії на Україну ми побачили, що може статися, коли Європа буде єдиною. З огляду на завтрашній саміт, будемо сподіватися, що так і буде. Але єдність вже починає руйнуватися, знову руйнуватися", - сказав Габек.

Європейські країни намагалися досягти угоди щодо ембарго на морські поставки російської нафти, але дозволити поставки нафтопроводами, що стало компромісом, щоб завоювати прихильність Угорщини та розблокувати нові санкції проти Москви.

Габек закликав Німеччину виступити єдиним голосом на саміті замість того, щоб утримуватися від голосування через розбіжності в поглядах всередині правлячої коаліції країни. Він закликав до подібної єдності й інші країни ЄС.

"Європа все ще залишається величезною економічною територією з неймовірною економічною потужністю. І коли вона об'єднається, вона може використовувати цю силу", - сказав Габек.

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Як повідомлялося, черговий раунд консультацій щодо шостого пакету санкцій проти РФ виявився невдалим. Нові консультації відбудуться зранку 30 травня.

Теми: НімеччинаЄСсанкціїРосія
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