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Немецкий министр: единство ЕС по санкциям против России начинает разрушаться

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 07:40
фото: twitter ЕП

Министр экономики Германии Роберт Габек в воскресенье выразил опасение, что единство Европейского Союза "начинает разрушаться" в преддверии саммита лидеров блока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Лидеры ЕС встретятся в понедельник и вторник, чтобы обсудить новый пакет санкций против России, который также может включать в себя нефтяное эмбарго и программу, направленную на ускорение прекращения зависимости от ископаемого топлива, включая российский газ.

"После нападения России на Украину мы увидели, что может произойти, когда Европа будет единой. Учитывая завтрашний саммит, будем надеяться, что так и будет. Но единство уже начинает рушиться, снова рушиться", - сказал Габек.

Европейские страны пытались достичь соглашения по эмбарго на морские поставки российской нефти, но разрешить поставки по нефтепроводам, что стало компромиссом, чтобы завоевать расположение Венгрии и разблокировать новые санкции против Москвы.

Габек призвал Германию выступить единым голосом на саммите вместо того, чтобы воздерживаться от голосования из-за разногласий во взглядах внутри правящей коалиции страны. Он призвал к подобному единству и другие страны ЕС.

"Европа все еще остается огромной экономической территорией с невероятной экономической мощностью. И когда она объединится, она может использовать эту силу", – сказал Габек.

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Как сообщалось, очередной раунд консультаций по шестому пакету санкций против РФ оказался неудачным. Новые консультации пройдут утром 30 мая.

Темы: ГерманияЕСсанкцииРосcия
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