Немецкий министр: единство ЕС по санкциям против России начинает разрушаться

Министр экономики Германии Роберт Габек в воскресенье выразил опасение, что единство Европейского Союза "начинает разрушаться" в преддверии саммита лидеров блока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Лидеры ЕС встретятся в понедельник и вторник, чтобы обсудить новый пакет санкций против России, который также может включать в себя нефтяное эмбарго и программу, направленную на ускорение прекращения зависимости от ископаемого топлива, включая российский газ.

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"После нападения России на Украину мы увидели, что может произойти, когда Европа будет единой. Учитывая завтрашний саммит, будем надеяться, что так и будет. Но единство уже начинает рушиться, снова рушиться", - сказал Габек.

Европейские страны пытались достичь соглашения по эмбарго на морские поставки российской нефти, но разрешить поставки по нефтепроводам, что стало компромиссом, чтобы завоевать расположение Венгрии и разблокировать новые санкции против Москвы.

Габек призвал Германию выступить единым голосом на саммите вместо того, чтобы воздерживаться от голосования из-за разногласий во взглядах внутри правящей коалиции страны. Он призвал к подобному единству и другие страны ЕС.

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"Европа все еще остается огромной экономической территорией с невероятной экономической мощностью. И когда она объединится, она может использовать эту силу", – сказал Габек.

Как сообщалось, очередной раунд консультаций по шестому пакету санкций против РФ оказался неудачным. Новые консультации пройдут утром 30 мая.