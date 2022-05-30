Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чехія планує виділити додаткову військову допомогу Україні

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 08:28

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова планує просити уряд виділити 600-700 млн чеських крон (24-28 млн євро) на додаткову військову допомогу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

"Чехія є однією з країн, яка допомагає в довгостроковій перспективі. У мене є готові додаткові військові матеріали для засідання уряду в розмірі приблизно 600-700 мільйонів крон", - сказала Чернохова.

Реклама:

Чехія є одним із найбільших донорів військової допомоги з початку російського вторгнення в Україну. Наразі Чехія надала Україні озброєння, зокрема важку техніку, як-от танки та гелікоптери, та військове обладнання на понад 3,5 мільярда крон.

Чернохова нагадала, що Міністерство оборони також співпрацює з посольством України в Празі для закупівлі озброєння та військової техніки за гроші, які люди передають посольству на банківський рахунок. Наразі посольство отримало близько 1,2 мільярда крон.

Наприкінці квітня Міноборони Чехії заявило, що Чехія за два місяці війни надала Україні військову допомогу на суму майже три мільярди крон. Урядові чиновники раніше підтвердили поставки стрілецької зброї, ракет або медичного обладнання. За даними ЗМІ, Чехія відправила в Україну також самохідні гаубиці "Дана", залпові реактивні системи залпового вогню РМ-70 "Град" та БМП.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЧехіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: