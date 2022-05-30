Чехія планує виділити додаткову військову допомогу Україні

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова планує просити уряд виділити 600-700 млн чеських крон (24-28 млн євро) на додаткову військову допомогу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

"Чехія є однією з країн, яка допомагає в довгостроковій перспективі. У мене є готові додаткові військові матеріали для засідання уряду в розмірі приблизно 600-700 мільйонів крон", - сказала Чернохова.

Чехія є одним із найбільших донорів військової допомоги з початку російського вторгнення в Україну. Наразі Чехія надала Україні озброєння, зокрема важку техніку, як-от танки та гелікоптери, та військове обладнання на понад 3,5 мільярда крон.

Чернохова нагадала, що Міністерство оборони також співпрацює з посольством України в Празі для закупівлі озброєння та військової техніки за гроші, які люди передають посольству на банківський рахунок. Наразі посольство отримало близько 1,2 мільярда крон.

Наприкінці квітня Міноборони Чехії заявило, що Чехія за два місяці війни надала Україні військову допомогу на суму майже три мільярди крон. Урядові чиновники раніше підтвердили поставки стрілецької зброї, ракет або медичного обладнання. За даними ЗМІ, Чехія відправила в Україну також самохідні гаубиці "Дана", залпові реактивні системи залпового вогню РМ-70 "Град" та БМП.