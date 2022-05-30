Чехия планирует выделить дополнительную военную помощь Украине

Министр обороны Чехии Яна Чернохова планирует просить правительство выделить 600-700 млн чешских крон (24-28 млн. евро) на дополнительную военную помощь Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.

"Чехия является одной из стран, помогающей в долгосрочной перспективе. У меня есть готовые дополнительные военные материалы для заседания правительства в размере примерно 600-700 миллионов крон", - сказала Чернохова.

Чехия является одним из самых больших доноров военной помощи с начала российского вторжения в Украину. Сейчас Чехия предоставила Украине вооружение, в том числе тяжелую технику, например танки и вертолеты, и военное оборудование более чем на 3,5 миллиарда крон.

Чернохова напомнила, что Министерство обороны также сотрудничает с посольством Украины в Праге по закупке вооружения и военной техники за деньги, которые люди передают посольству на банковский счет. В настоящее время посольство получило около 1,2 миллиарда крон.

В конце апреля Минобороны Чехии заявило, что Чехия за два месяца войны предоставила Украине военную помощь на сумму около трех миллиардов крон. Правительственные чиновники ранее подтвердили поставки стрелкового оружия, ракет или медицинского оборудования. По данным СМИ, Чехия отправила в Украину также самоходные гаубицы "Дана", реактивные залповые системы залпового огня РМ-70 "Град" и БМП.