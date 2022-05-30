Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия планирует выделить дополнительную военную помощь Украине

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 08:28

Министр обороны Чехии Яна Чернохова планирует просить правительство выделить 600-700 млн чешских крон (24-28 млн. евро) на дополнительную военную помощь Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.

"Чехия является одной из стран, помогающей в долгосрочной перспективе. У меня есть готовые дополнительные военные материалы для заседания правительства в размере примерно 600-700 миллионов крон", - сказала Чернохова.

Реклама:

Чехия является одним из самых больших доноров военной помощи с начала российского вторжения в Украину. Сейчас Чехия предоставила Украине вооружение, в том числе тяжелую технику, например танки и вертолеты, и военное оборудование более чем на 3,5 миллиарда крон.

Чернохова напомнила, что Министерство обороны также сотрудничает с посольством Украины в Праге по закупке вооружения и военной техники за деньги, которые люди передают посольству на банковский счет. В настоящее время посольство получило около 1,2 миллиарда крон.

В конце апреля Минобороны Чехии заявило, что Чехия за два месяца войны предоставила Украине военную помощь на сумму около трех миллиардов крон. Правительственные чиновники ранее подтвердили поставки стрелкового оружия, ракет или медицинского оборудования. По данным СМИ, Чехия отправила в Украину также самоходные гаубицы "Дана", реактивные залповые системы залпового огня РМ-70 "Град" и БМП.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЧехияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: