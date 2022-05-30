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Авіаудар по Сумщині, ракети по Одещині, обстріли у 7 областях – голови ОВА

Олена РощінаПонеділок, 30 травня 2022, 08:57

Російські війська у ніч на 30 травня продовжували обстрілювати південь і схід України, завдали ракетних ударів по Одеській області, здійснили авіаудар по Сумській області. 

Джерело: дані голів ОВА 

Деталі: Сумщина: всю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, міноментів.

Був авіаудар ракетами.

Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.

Харків: ніч – відносно спокійно, поодинокі обстріли, жертв немає. 

По області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка. 

ВІДЕО ДНЯ

Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає.

Луганщина: важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Українські військові міцно тримають оборону. 

Вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. За добу у Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку.

Донеччина: обстріли Бахмуту, Авдіївки, Соледару, Нью-Йорка, Нетайлового та Тетянівки зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град". 

Загинули 3 цивільних особи, двох поранено.

Пошкоджено 24 об’єкти (20 житлових будинків, нежитлове приміщення, електропідстанція, господарська територія відділення поліції, торгівельний центр).

Зранку – обстріл Мар'їнки та Новомихайлівки.

На території області відсутнє газопостачання. Частково відновлюється подача води та електрики.

Миколаївщина: вночі обстріляли центр Нового Бугу. Пошкоджена соціальна інфраструктура: магазин, аптека та житлові будинки. Постраждало дві особи. 

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджена будівля школи та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: бойові дії на території області, напружена ситуація у всіх селах колишнього Великоолександрівського району. 

Гаряче залишається у Новій Воронцовці і прилеглих селах та Високопіллі. Місцеві жителі фіксували багато авіації та тяжкої техніки.

Села у громадах, що стоять на кордонах Миколаєва та Дніпропетровщини, – без світла й води. 

Напружена ситуація і у Генічеському районі, окупанти заявляють, що ці території вже російські.

На Дніпропетровщині – затяжна нічна тривога. Артобстріли Апостолівської та Зеленодольської громад. Без постраждалих.

Одеська область: вночі і зранку – два ракетних удари. Одну ракету збито силами ППО. Також сталося влучання в непрацюючий міст через Дністровський лиман. 

Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема. 

Відносно спокійно ніч минула в решті областей. 

Теми: війнаСумська областьМиколаївська областьДонбас
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