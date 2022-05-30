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Авиаудар по Сумщине, ракеты по Одесщине, обстрелы в 7 областях – главы ОВА

Елена РощинаПонедельник, 30 мая 2022, 08:57

Российские войска в ночь на 30 мая продолжали обстреливать юг и восток Украины, нанесли ракетные удары по Одесской области, совершили авиаудар по Сумской области.

Источник: данные глав ОВА

Детали: Сумщина: всю ночь продолжались обстрелы приграничных территорий Сумского и Шосткинского районов из РСЗО, САУ, миноментов.

Был авиаудар ракетами.

Разрушений гражданской инфраструктуры и пострадавших нет.

Харьков: ночь – относительно спокойно, единичные обстрелы, жертв нет.

По области в течение суток обстрелы подвергся Харьковский район: в с. Циркуны 2 человека ранены. В с. Шестаково от обстрелов пострадала женщина.

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Ночью оккупанты снова обстреляли Мерефу, горели складские помещения, предварительно пострадавших нет.

Луганщина: тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Украинские военные крепко держат оборону.

Убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. За сутки в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и дом культуры, в Золотом – три, в Нырково, Николаевке, Викторовке – по два.

Россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику.

Донетчина: обстрелы Бахмута, Авдеевки, Соледара, Нью-Йорка, Нетайлово и Татьяновки из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО "Град".

Погибли 3 гражданских человека, двое ранены.

Повреждены 24 объекта (20 жилых домов, нежилое помещение, электроподстанция, хозяйственная территория отделения полиции, торговый центр).

Утром – обстрел Марьинки и Новомихайловки.

На территории области отсутствует газоснабжение. Частично восстанавливается подача воды и электричества.

Николаевская область: ночью обстреляли центр Нового Буга. Повреждена социальная инфраструктура: магазин, аптека и жилые дома. Пострадали два человека.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. По предварительной информации, повреждено здание школы и жилые дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: боевые действия на территории области, напряженная ситуация во всех селах бывшего Великоалександровского района.

Горячо остается в Новой Воронцовке и близлежащих селах и Высокополье. Местные жители фиксировали много авиации и тяжелой техники.

Села в общинах, расположенных на границах Николаева и Днепропетровской области, – без света и воды.

Напряженная ситуация и в Геническом районе, оккупанты заявляют, что эти территории уже российские.

На Днепропетровщине – затяжная ночная тревога. Артобстрелы Апостоловской и Зеленодольской общин. Без пострадавших.

Одесская область: ночью и утром – два ракетных удара. Одна ракета сбита силами ПВО. Также произошло попадание в неработающий мост через Днестровский лиман.

Ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

Относительно спокойно ночь прошла в остальных областях.

Темы: войнаСумская областьНиколаевская областьДонбасс
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