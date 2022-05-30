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Ніч на Сумщині: два авіаудари і 10 "прильотів" із САУ

Євген КізіловПонеділок, 30 травня 2022, 09:00

Від 00:00 до 8:00 по території Сумської області ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій.

Джерело: голова Сумської обласної державно-військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: За його словами, вночі росіяни завдали два авіаудари ракетами з території РФ по Хотінській громаді Сумського району, здійснили шість "виходів" із реактивної системи залпового вогню з території Росії по території Сумського району.

Також було близько 10 "прильотів" із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь вели з території Росії.

Близько 8 пострілів із міномету із території РФ по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.

За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються.

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Теми: Сумська областьвійна
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