Ніч на Сумщині: два авіаудари і 10 "прильотів" із САУ

Від 00:00 до 8:00 по території Сумської області ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій.

Джерело: голова Сумської обласної державно-військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: За його словами, вночі росіяни завдали два авіаудари ракетами з території РФ по Хотінській громаді Сумського району, здійснили шість "виходів" із реактивної системи залпового вогню з території Росії по території Сумського району.

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Також було близько 10 "прильотів" із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь вели з території Росії.

Близько 8 пострілів із міномету із території РФ по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.

За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються.