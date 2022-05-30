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Ночь в Сумской области: два авиаудара и 10 "прилетов" из САУ

Евгений КизиловПонедельник, 30 мая 2022, 09:00

С 00:00 до 8:00 по территории Сумской области враг совершил 4 обстрела приграничных территорий.

Источник: глава Сумской областной государственно-военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По его словам, ночью россияне нанесли два авиаудара ракетами с территории РФ по Хотинской общине Сумского района, совершили шесть "выходов" из реактивной системы залпового огня с территории России по территории Сумского района.

Также было около 10 "прилетов" из САУ по территории Белопольской общины Сумского района. Огонь вели с территории России.

Около 8 выстрелов из миномета с территории РФ по территориям Середино-Будской общины Шосткинского района.

По предварительным данным жертв нет, разрушения уточняются.

Темы: Сумская областьвойна
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