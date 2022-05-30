Ночь в Сумской области: два авиаудара и 10 "прилетов" из САУ
Понедельник, 30 мая 2022, 09:00
С 00:00 до 8:00 по территории Сумской области враг совершил 4 обстрела приграничных территорий.
Источник: глава Сумской областной государственно-военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: По его словам, ночью россияне нанесли два авиаудара ракетами с территории РФ по Хотинской общине Сумского района, совершили шесть "выходов" из реактивной системы залпового огня с территории России по территории Сумского района.
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Также было около 10 "прилетов" из САУ по территории Белопольской общины Сумского района. Огонь вели с территории России.
Около 8 выстрелов из миномета с территории РФ по территориям Середино-Будской общины Шосткинского района.
По предварительным данным жертв нет, разрушения уточняются.
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