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Росія зазнала нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого рангу - розвідка Британії

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 09:07

Росія зазнала нищівних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки у війні в Україні, що призведе до подальшого зниження бойового духу і поганої дисципліни у її військах в Україні.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Розвідка пояснює, що командирів бригад та батальйонів скеровуюють на передову назустріч небезпеці, бо вони несуть безкомпромісну відповідальність за дії свої підрозділи. Так само молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає кадрів добре навчених і наділених повноваженнями військових сержантського складу, які виконують цю роль у західних військах.

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Відзначається, що втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, погіршить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування та управління.

Більше того, батальйонні тактичні групи, які відтворюються в Україні з уцілілих частин з кількох підрозділів, швидше за все, будуть менш ефективними через брак молодших командирів.

Враховуючи численні повідомлення, які заслуговують на довіру, про локальні бунти серед російських сил в Україні, брак досвідчених командирів взводів і рот, ймовірно, це призведе до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни, йдеться у зведенні.

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Раніше у британській розвідці констатували, що Росія не змогла правильно використати свої повітряно-десантні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.

Теми: війнаРосіяВелика Британіярозвідка
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