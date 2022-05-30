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Россия понесла сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего ранга - разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 09:07

Россия понесла сокрушительные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в войне в Украине, что приведет к дальнейшему снижению боевого духа и плохой дисциплине в ее войсках в Украине.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, пишет "Европейская правда".

Разведка объясняет, что командиров бригад и батальонов направляют на передовую навстречу опасности, потому что они несут бескомпромиссную ответственность за действия своих подразделений. Так же младшим офицерам приходилось управлять тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку у армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями военных сержантского состава, выполняющих эту роль в западных войсках.

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Отмечается, что потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению.

Более того, батальонные тактические группы, которые воспроизводятся в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективными из-за нехватки младших командиров.

Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных бунтах среди российских сил в Украине, нехватка опытных командиров взводов и рот, вероятно, это приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в британской разведке констатировали, что Россия не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине, что привело к значительным потерям во многих элитных подразделениях этих сил.

Темы: войнаРосcияВеликобританияразведка
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