Генштаб: Захисники України за добу знищили дві сотні російських загарбників, усього – 30 350
Понеділок, 30 травня 2022, 09:28
За час повномасштабної війни Росії проти України країна-агресор втратила близько 30 350 військовослужбовців, 1349 танкіів, 3282 ББМ та 643 артилерійські системи.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил УКраїни
Деталі: Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 30 травня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 30350 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1349 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од,
- артилерійських систем – 643 (+12) од,
- РСЗВ ‒205 (+2) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 207 (+0) од,
- гелікоптерів – 174 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 507 (+3),
- крилаті ракети - 118 (+2),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2258 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 48 (+0).
Дані уточнюються.