Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Защитники Украины за сутки уничтожили две сотни российских захватчиков, всего – 30 350

Елена РощинаПонедельник, 30 мая 2022, 09:28

За время полномасштабной войны России против Украины страна-агрессор потеряла около 30 350 военнослужащих, 1349 танков, 3282 ББМ и 643 артиллерийских системы.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери россиян за прошедшие сутки наблюдались на Запорожском направлении.

Реклама:

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 30350 (+200) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1349 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3282 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 643 (+12) ед,
  • РСЗО ‒ 205 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 93 (+0) ед,
  • самолетов – 207 (+0) ед,
  • вертолетов – 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3),
  • крылатые ракеты – 118 (+2),
  • корабли /катера ‒ 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2258 (+18) ед,
  • специальная техника – 48 (+0).

Данные уточняются.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
война
ISW: Российские военные развернули "резервную армию", чтобы бросить дополнительные силы на юг Украины
Оккупанты заявили, что "уничтожили" уже 3 дрона у Крымского моста
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: