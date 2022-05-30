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Генштаб: Защитники Украины за сутки уничтожили две сотни российских захватчиков, всего – 30 350

Елена РощинаПонедельник, 30 мая 2022, 09:28

За время полномасштабной войны России против Украины страна-агрессор потеряла около 30 350 военнослужащих, 1349 танков, 3282 ББМ и 643 артиллерийских системы.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери россиян за прошедшие сутки наблюдались на Запорожском направлении.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 30350 (+200) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1349 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3282 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 643 (+12) ед,
  • РСЗО ‒ 205 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 93 (+0) ед,
  • самолетов – 207 (+0) ед,
  • вертолетов – 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3),
  • крылатые ракеты – 118 (+2),
  • корабли /катера ‒ 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2258 (+18) ед,
  • специальная техника – 48 (+0).

Данные уточняются.

 

Темы: войнаРосcия
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