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Останній проєкт рішення ЄС виводить з-під ембарго трубопровідну нафту - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 10:36

Останній проєкт рішення саміту ЄС, який розпочинається у понеділок, виключає з-під дії санкцій постачання російської нафти через трубопроводи.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, який ознайомився з текстом рішення, пише "Європейська правда".

"Рада погоджується з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії охоплюватиме сиру нафту, а також нафтопродукти, які постачаються з Росії до держав-членів, за тимчасовим винятком для сирої нафти, що поставляється трубопроводом", - йдеться у тексті рішення, який повинні одноголосно затвердити на саміті всі держави-члени Євросоюзу.

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Раніше повідомлялося, що країни Європейського Союзу не змогли досягти угоди щодо ембарго на російську нафту в неділю. Пропозиція, яка обговорювалася у неділю ввечері, передбачала заборону поставок російської нафти до ЄС морем до кінця року, але звільняла нафту, яка постачається по російському нафтопроводу "Дружба", який живить Угорщину, Словаччину та Чехію.

Пропозиція також передбачала, що країни-члени поступово припинятимуть імпорт морської нафти протягом шести місяців і нафтопродуктів протягом восьми місяців.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив сподівання, що члени ЄС повинні досягти згоди щодо нового пакета санкцій проти Росії.

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Він висловив сумнів, що введення заборони на імпорт російської нафти може провалитися через опір Угорщини та інших східноєвропейських держав. Боррель сказав: "Ні, я так не думаю... врешті-решт буде угода".

Раніше ЄС пропонував припинити весь імпорт російської нафти до початку наступного року. Угорщині та Словаччині було дано до кінця 2024 року, щоб виконати вимоги, а Чеській Республіці було б надано звільнення до червня 2024 року. Але Угорщина виступила категорично проти.

Теми: ЄСнафтаРосіясанкції
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