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Последний проект решения ЕС выводит из-под эмбарго трубопроводную нефть – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 10:36

Последний проект решения саммита ЕС, который начинается в понедельник, исключает из-под санкций поставки российской нефти через трубопроводы.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, ознакомившийся с текстом решения, пишет "Европейская правда".

"Совет соглашается с тем, что шестой пакет санкций против России будет охватывать сырую нефть, а также поставляемые из России в государства-члены нефтепродукты, за временным исключением для сырой нефти, поставляемой трубопроводом", - говорится в тексте решения, которые должны единогласно утвердить на саммите все государства-члены Евросоюза.

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Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза не смогли достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть в воскресенье. Предложение, которое обсуждалось в воскресенье вечером, предусматривало запрет поставок российской нефти в ЕС морем до конца года, но освобождало нефть, поставляемую по российскому нефтепроводу "Дружба", питающему Венгрию, Словакию и Чехию.

Предложение также предполагало, что страны-члены будут постепенно прекращать импорт морской нефти в течение шести месяцев и нефтепродуктов в течение восьми месяцев.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что члены ЕС достигнут согласия по новому пакету санкций против России.

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Он выразил сомнение, что введение запрета на импорт российской нефти может провалиться из-за сопротивления Венгрии и других восточноевропейских государств. Боррель сказал: "Нет, я так не думаю... в конце концов, будет соглашение".

Ранее ЕС предлагал прекратить весь импорт российской нефти в начале следующего года. Венгрии и Словакии было дано время до конца 2024 года, чтобы выполнить требования, а Чешской Республике было бы освобождено до июня 2024 года. Но Венгрия выступила против.

Темы: ЕСнефтьРосcиясанкции
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