Последний проект решения ЕС выводит из-под эмбарго трубопроводную нефть – СМИ

Последний проект решения саммита ЕС, который начинается в понедельник, исключает из-под санкций поставки российской нефти через трубопроводы.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, ознакомившийся с текстом решения, пишет "Европейская правда".

"Совет соглашается с тем, что шестой пакет санкций против России будет охватывать сырую нефть, а также поставляемые из России в государства-члены нефтепродукты, за временным исключением для сырой нефти, поставляемой трубопроводом", - говорится в тексте решения, которые должны единогласно утвердить на саммите все государства-члены Евросоюза.

Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза не смогли достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть в воскресенье. Предложение, которое обсуждалось в воскресенье вечером, предусматривало запрет поставок российской нефти в ЕС морем до конца года, но освобождало нефть, поставляемую по российскому нефтепроводу "Дружба", питающему Венгрию, Словакию и Чехию.

Предложение также предполагало, что страны-члены будут постепенно прекращать импорт морской нефти в течение шести месяцев и нефтепродуктов в течение восьми месяцев.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что члены ЕС достигнут согласия по новому пакету санкций против России.

Он выразил сомнение, что введение запрета на импорт российской нефти может провалиться из-за сопротивления Венгрии и других восточноевропейских государств. Боррель сказал: "Нет, я так не думаю... в конце концов, будет соглашение".

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Ранее ЕС предлагал прекратить весь импорт российской нефти в начале следующего года. Венгрии и Словакии было дано время до конца 2024 года, чтобы выполнить требования, а Чешской Республике было бы освобождено до июня 2024 года. Но Венгрия выступила против.