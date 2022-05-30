Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від обстрілу Миролюбівки на Херсонщині загинула дитина, постраждали ще двоє діток

Олена РощінаПонеділок, 30 травня 2022, 11:41

29 травня через обстріл росіянами Миролюбівки в Херсонській області загинула дівчинка 9 років, а немовля 7 місяців і дівчинка 5 років отримали поранення. 

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Дослівно: "29 травня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Миролюбівка Херсонського району Херсонської області загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей – 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка – отримали поранення". 

Реклама:

Деталі: Станом на ранок 30 травня щонайменше 687 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 243 дитини загинуло та понад 444 дітей поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

З’ясувалося, що 26 травня через обстріл військами РФ міста Лисичанськ Луганської області був поранений 16-річний підліток.

ВІДЕО ДНЯ

25 травня в результаті обстрілу с. Студенок Ізюмського району Харківської області отримав поранення 3-річний хлопчик.

Найбільше дітей постраждали у таких областях: Донецькій – 153, Київській – 116, Харківській – 109, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, Житомирській – 15, у м. Києві – 16.

Через постійні бомбардування та обстріли Збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

 

Теми: дітивійнаХерсонська областьХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
діти
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: