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Від обстрілу Миролюбівки на Херсонщині загинула дитина, постраждали ще двоє діток

Олена РощінаПонеділок, 30 травня 2022, 11:41

29 травня через обстріл росіянами Миролюбівки в Херсонській області загинула дівчинка 9 років, а немовля 7 місяців і дівчинка 5 років отримали поранення. 

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Дослівно: "29 травня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Миролюбівка Херсонського району Херсонської області загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей – 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка – отримали поранення". 

Деталі: Станом на ранок 30 травня щонайменше 687 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 243 дитини загинуло та понад 444 дітей поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

З’ясувалося, що 26 травня через обстріл військами РФ міста Лисичанськ Луганської області був поранений 16-річний підліток.

25 травня в результаті обстрілу с. Студенок Ізюмського району Харківської області отримав поранення 3-річний хлопчик.

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Найбільше дітей постраждали у таких областях: Донецькій – 153, Київській – 116, Харківській – 109, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, Житомирській – 15, у м. Києві – 16.

Через постійні бомбардування та обстріли Збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

 

Теми: дітивійнаХерсонська областьХарківська область
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