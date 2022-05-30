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От обстрела Миролюбовки на Херсонщине погиб ребенок, пострадали еще двое деток

Елена РощинаПонедельник, 30 мая 2022, 11:41

29 мая из-за обстрела россиянами Миролюбовки в Херсонской области погибла девочка 9 лет, а младенец 7 месяцев и девочка 5 лет получили ранения.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров

Дословно: "29 мая в результате артиллерийского обстрела врагом с. Миролюбовка Херсонского района Херсонской области погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей – 7-месячный младенец и 5-летняя девочка – получили ранения".

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Детали: По состоянию на утро 30 мая, по меньшей мере 687 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 243 ребенка погибли и более 444 детей ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Выяснилось, что 26 мая из-за обстрела войсками РФ города Лисичанск Луганской области был ранен 16-летний подросток.

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25 мая в результате обстрела с. Студенок (Студенец) Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчик.

Больше всего детей пострадали в таких областях: Донецкой – 153, Киевской – 116, Харьковской – 109, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, Житомирской – 15, в г. Киеве – 16.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов Вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.

Подать информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единый доказательный хаб warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

 

Темы: детивойнаХерсонская областьХарьковская область
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