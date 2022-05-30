Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дуда заявив про готовність Польщі стати одним з гарантів безпеки для України

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 12:11

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що після закінчення війни його країна могла б стати одним з гарантів безпеки для України.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі CNN.

У ситуації, коли приєднатися до НАТО неможливо природно мати бажання отримати міжнародні гарантії безпеки. Це елемент отримання стабільного миру" - сказав Дуда.

Реклама:

За його словами, Україна просила Польщу стати одним з гарантів безпеки.

"Сьогодні ми захищаємо Україну всіма силами, які маємо. Ми прийняли українських біженців, ми називаємо їх сусідами, нашими гостями. Тому що ми вважаємо це нашим сусідським обов’язком. Тому якщо Україна просить нас бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна прийде до кінця, якщо будуть прийняті умови для миру, то так: Польща візьме у цьому участь" - заявив Дуда.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС, і Україна вже отримала пропозицію долучитися до нього.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте більше у статті: Євроінтеграція від Джонсона: що може стояти за новою ініціативою Британії

Теми: ПольщаУкраїнаДуда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Польща
У Польщі знята з виборів кандидатка перепросила у Путіна, що назвала його злочинцем
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: