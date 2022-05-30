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Дуда заявил о готовности Польши стать одним из гарантов безопасности Украины

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 12:11

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после войны его страна могла бы стать одним из гарантов безопасности для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире CNN.

В ситуации, когда присоединиться к НАТО невозможно, естественно, желание получить международные гарантии безопасности. Это элемент получения стабильного мира" – сказал Дуда.

По его словам, Украина просила Польшу стать одним из гарантов безопасности.

"Сегодня мы защищаем Украину всеми имеющимися силами. Мы приняли украинских беженцев, мы называем их соседями, нашими гостями. Потому что мы считаем это нашей соседской обязанностью. Поэтому если Украина просит нас быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война придет к концу, если будут приняты условия для мира, то так: Польша примет в этом участие" - заявил Дуда.

Напомним, по данным СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать новый международный альянс, который будет противостоять России и станет альтернативой ЕС, и Украина уже получила предложение присоединиться к нему.

Читайте больше в статье: Евроинтеграция от Джонсона: что может стоять за новой инициативой Британии

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Темы: ПольшаУкраинаДуда
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