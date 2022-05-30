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Львівські десантники знищили взвод окупантів зі Псковщини

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 12:19
фото ДШВ

Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.

Джерело: пресцентр командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Дослівно: "Завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ зс московії.

Деталі: За словами командира артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ, було успішно знищено блищько двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед.

 

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