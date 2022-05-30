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Львовские десантники уничтожили взвод оккупантов из Псковской области

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 мая 2022, 12:19
Львовские десантники уничтожили взвод оккупантов из Псковской области
фото ДШВ

Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области.

Источник: пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск ВСУ

Дословно: "Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск".

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Детали: По словам командира артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ, было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с продвигавшейся вперед бронетехникой.

 

Темы: война
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