ФСБ провела спецоперацію проти співробітників ОБСЄ, щоб виставити їх шпигунами – СБУ

Служба безпеки встановила, що спецслужби РФ провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України, аби дискредитувати ОБСЄ.

Джерело: СБУ

Деталі: Також росіяни хотіли зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність.

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Для збору "доказів" загарбники вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та "вибивали" з них компрометуючу інформацію.

Наприклад, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю".

Ще кількох працівників окупанти викрали.

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З 16 по 23 травня співробітники ФСБ, погрожуючи вбивством, змусили працівників ОБСЄ на камеру "свідчити" про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями.

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