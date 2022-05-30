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ФСБ провела спецоперацію проти співробітників ОБСЄ, щоб виставити їх шпигунами – СБУ

Роман ПетренкоПонеділок, 30 травня 2022, 12:36
ФОТО: GETTY

Служба безпеки встановила, що спецслужби РФ провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України, аби дискредитувати ОБСЄ.

Джерело: СБУ

Деталі: Також росіяни хотіли зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність.

Для збору "доказів" загарбники вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та "вибивали" з них компрометуючу інформацію.

Наприклад, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю".

Ще кількох працівників окупанти викрали.

З 16 по 23 травня співробітники ФСБ, погрожуючи вбивством, змусили працівників ОБСЄ на камеру "свідчити" про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 31 березня Росія заблокувала продовження мандату СММ ОБСЄ в Україні.
  • Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі на початку березня оголосила про припинення діяльності в Україні після того, як її остання польова місія, розміщена у Маріуполі, була обстріляна російськими військами.

Теми: ОБСЄФСБпропагандаРосія
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