ФСБ провела спецоперацію проти співробітників ОБСЄ, щоб виставити їх шпигунами – СБУ
Служба безпеки встановила, що спецслужби РФ провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України, аби дискредитувати ОБСЄ.
Джерело: СБУ
Деталі: Також росіяни хотіли зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність.
Для збору "доказів" загарбники вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та "вибивали" з них компрометуючу інформацію.
Наприклад, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю".
Ще кількох працівників окупанти викрали.
З 16 по 23 травня співробітники ФСБ, погрожуючи вбивством, змусили працівників ОБСЄ на камеру "свідчити" про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями.
Передісторія:
- 31 березня Росія заблокувала продовження мандату СММ ОБСЄ в Україні.
- Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі на початку березня оголосила про припинення діяльності в Україні після того, як її остання польова місія, розміщена у Маріуполі, була обстріляна російськими військами.