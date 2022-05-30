Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ФСБ провела спецоперацію проти співробітників ОБСЄ, щоб виставити їх шпигунами – СБУ

Роман ПетренкоПонеділок, 30 травня 2022, 12:36
ФСБ провела спецоперацію проти співробітників ОБСЄ, щоб виставити їх шпигунами – СБУ
ФОТО: GETTY

Служба безпеки встановила, що спецслужби РФ провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України, аби дискредитувати ОБСЄ.

Джерело: СБУ

Деталі: Також росіяни хотіли зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність.

Реклама:

Для збору "доказів" загарбники вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та "вибивали" з них компрометуючу інформацію.

Наприклад, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю".

Ще кількох працівників окупанти викрали.

ВІДЕО ДНЯ

З 16 по 23 травня співробітники ФСБ, погрожуючи вбивством, змусили працівників ОБСЄ на камеру "свідчити" про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями.

Передісторія: 

  • 31 березня Росія заблокувала продовження мандату СММ ОБСЄ в Україні.
  • Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі на початку березня оголосила про припинення діяльності в Україні після того, як її остання польова місія, розміщена у Маріуполі, була обстріляна російськими військами.

Теми: ОБСЄФСБпропагандаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: