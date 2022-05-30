ФСБ провела спецоперацию против сотрудников ОБСЕ, чтобы выставить их шпионами – СБУ
Служба безопасности установила, что спецслужбы РФ провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины, чтобы дискредитировать ОБСЕ.
Источник: СБУ
Детали: Также россияне хотели сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать Миссию и подвергнуть сомнению ее объективность.
Для сбора "доказательств" захватчики врывались в дома работников ОБСЕ и "выбивали" из них компрометирующую информацию.
К примеру, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ, представляясь работниками СБУ, под видеозапись заставили работника мониторинговой Миссии ОБСЕ подписать "соглашение о негласном сотрудничестве".
Еще несколько работников оккупанты похитили.
С 16 по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, заставили работников ОБСЕ на камеру "свидетельствовать" об ограблении офиса якобы украинскими правоохранителями.
Предыстория:
- 31 марта Россия заблокировала продление мандата СММ ОБСЕ в Украине.
- Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.