Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ провела спецоперацию против сотрудников ОБСЕ, чтобы выставить их шпионами – СБУ

Роман ПетренкоПонедельник, 30 мая 2022, 12:36
ФОТО: GETTY

Служба безопасности установила, что спецслужбы РФ провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины, чтобы дискредитировать ОБСЕ.

Источник: СБУ

Детали: Также россияне хотели сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать Миссию и подвергнуть сомнению ее объективность.

Для сбора "доказательств" захватчики врывались в дома работников ОБСЕ и "выбивали" из них компрометирующую информацию.

К примеру, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ, представляясь работниками СБУ, под видеозапись заставили работника мониторинговой Миссии ОБСЕ подписать "соглашение о негласном сотрудничестве".

Еще несколько работников оккупанты похитили.

С 16 по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, заставили работников ОБСЕ на камеру "свидетельствовать" об ограблении офиса якобы украинскими правоохранителями.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 31 марта Россия заблокировала продление мандата СММ ОБСЕ в Украине. 
  • Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.

Темы: ОБСЕФСБпропагандаРосcия
Главное сегодня

Верещук больше не будет заниматься обменом военнопленных

фотоВ Одессе демонтируют оборонные конструкции

фотоРоссияне обстреляли эвакуационное авто, убили французского журналиста – ОВА

Послы ЕС в очередной раз не согласовали шестой пакет санкций - СМИ

Опасность повторного наступления на Киев существует, но подготовки пока не видим – глава ВА

Путин стягивает войска и технику к украинской границе в Курскую область - губернатор

Все новости...
ОБСЕ
Глава ОСБЕ призвал Молдову продолжить переговоры с сепаратистами
ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине
Россияне могли применить в Мариуполе слезоточивый газ с химикатами – США в ОБСЕ
Последние новости
18:54
Инфляция в Германии достигла нового исторического рекорда
18:43
В Нигерии зафиксировали смерть от оспы обезьян
18:40
В МИД возмутились стандартами Reuters: продвигают российскую пропаганду
18:38
В Херсонской области ВСУ выбили врага из Николаевки – Генштаб
18:19
Считались уничтоженными советской властью: в Софии Киевской нашли мощи митрополита Заборовского
18:12
Эрдоган предложил Путину встречу делегаций РФ, Украины и ООН в Стамбуле
18:08
В Бахмутском районе повредили аммиакопровод, произошла утечка – глава ОВА
18:06
видеоСБУ нашла телефон кадыровца: снимал "битвы" с деревьями для тик-тока
18:04
Как россияне превратили большой жилой массив Харькова в район-призрак - фоторепортаж
18:00
В Николаеве артобстрел, раздаются взрывы – мэр
Все новости...