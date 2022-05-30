Глава МЗС Франції відвідала Бучу

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка в понеділок прибула з візитом до України, відвідала Бучу.

Про це повідомив в Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, пише "Європейська правда".

"Сьогодні міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу. Буча – символ злочинів російської армії проти людяності", - зазначив Кулеба, додавши фото візиту.

Він подякував за солідарність та всебічну підтримку іноземним партнерам.

Колонна, нещодавно призначена главою МЗС Франції, прибула в Україну, щоб продемонструвати солідарність її держави з українським народом.

В Україні вона зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.\

Глава МЗС Франції стала французьким посадовцем найвищого рангу, який відвідав Україну з початку російського вторгнення. Президент Еммануель Макрон досі уникав візиту до Києва.