Глава МИД Франции посетила Бучу

Министерство иностранных дел Франции Катрин Колонна, прибывшая в понедельник с визитом в Украину, посетила Бучу.

Об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Сегодня министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу. Буча – символ преступлений российской армии против человечности", – отметил Кулеба, опубликовав фото визита.

Реклама:

Он поблагодарил за солидарность и всестороннюю поддержку иностранных партнеров.

Колонна, недавно назначенная главой МИД Франции, прибыла в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность государства с украинским народом.

В Украине она встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и с президентом Владимиром Зеленским.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МИД Франции стала французским чиновником самого высокого ранга, посетившего Украину с начала российского вторжения. Президент Эммануэль Макрон до сих пор избегал визита в Киев.