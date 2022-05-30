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Глава МИД Франции посетила Бучу

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 12:57

Министерство иностранных дел Франции Катрин Колонна, прибывшая в понедельник с визитом в Украину, посетила Бучу.

Об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Сегодня министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу. Буча – символ преступлений российской армии против человечности", – отметил Кулеба, опубликовав фото визита.

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Он поблагодарил за солидарность и всестороннюю поддержку иностранных партнеров.

Колонна, недавно назначенная главой МИД Франции, прибыла в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность государства с украинским народом.

В Украине она встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и с президентом Владимиром Зеленским.

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Глава МИД Франции стала французским чиновником самого высокого ранга, посетившего Украину с начала российского вторжения. Президент Эммануэль Макрон до сих пор избегал визита в Киев.

Темы: ФранцияБучаМИД
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