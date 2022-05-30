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Ворог нещадно обстрілює Гуляйполе: за добу постраждали магазини, пошта, будинок молитви

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 13:32
Ворог нещадно обстрілює Гуляйполе: за добу постраждали магазини, пошта, будинок молитви
фото руйнувань Гуляйполя Запорізької ОВА

У Гуляйполі Запорізької області за добу 29 травня російська рамія обстрілами зруйнувала понад 50 об'єктів цивільної інфраструктури, серед них - магазини, поштове відділення, будинок молитви.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram

Дослівно: "Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість звернень від місцевих мешканців щодо завданих руйнувань.

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Зруйновано більше 50 об'єктів цивільної інфраструктури.

29 травня ворог нещадно обстрілював багатоповерхівки, приватні помешкання гуляйпільців та інші об’єкти цивільної інфраструктури".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок збройної атаки в домівках мирних жителів вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни та шиферне покриття на дахах. У дворах людей потрощено прибудинкову територію, парканні огорожі, гаражі та інші господарчі будівлі. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Від артилерійського обстрілу пошкоджено близько десятка продовольчих магазинів. Руйнацій зазнали місцевий будинок молитви та поштове відділення.

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Теми: Запорізька областьвійна
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