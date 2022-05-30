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Ворог нещадно обстрілює Гуляйполе: за добу постраждали магазини, пошта, будинок молитви

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 13:32
фото руйнувань Гуляйполя Запорізької ОВА

У Гуляйполі Запорізької області за добу 29 травня російська рамія обстрілами зруйнувала понад 50 об'єктів цивільної інфраструктури, серед них - магазини, поштове відділення, будинок молитви.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram

Дослівно: "Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість звернень від місцевих мешканців щодо завданих руйнувань.

 

Зруйновано більше 50 об'єктів цивільної інфраструктури.

29 травня ворог нещадно обстрілював багатоповерхівки, приватні помешкання гуляйпільців та інші об’єкти цивільної інфраструктури".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок збройної атаки в домівках мирних жителів вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни та шиферне покриття на дахах. У дворах людей потрощено прибудинкову територію, парканні огорожі, гаражі та інші господарчі будівлі. 

 

Від артилерійського обстрілу пошкоджено близько десятка продовольчих магазинів. Руйнацій зазнали місцевий будинок молитви та поштове відділення.

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Теми: Запорізька областьвійна
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