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Враг беспощадно обстреливает Гуляйполе: за сутки пострадали магазины, почта, дом молитвы

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 мая 2022, 13:32
Враг беспощадно обстреливает Гуляйполе: за сутки пострадали магазины, почта, дом молитвы
фото разрушений Гуляйполя Запорожской ОВА

В Гуляйполе Запорожской области за сутки 29 мая российская армия обстрелами разрушила более 50 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе магазины, почтовое отделение, дом молитвы.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "За минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество обращений от местных жителей по поводу нанесенных разрушений.

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Разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры.

29 мая враг беспощадно обстреливал многоэтажки, частные дома гуляйпольчан и другие объекты гражданской инфраструктуры".

Детали: Сообщается, что в результате вооруженной атаки в домах мирных жителей выбиты окна и двери, повреждены стены и шиферное покрытие на крышах. Во дворах людей разрушена придомовая территория, заборы, ограды, гаражи и другие хозяйственные здания.

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От артиллерийских обстрелов повреждено около десятка продовольственных магазинов. Разрушения получили местное здание молитвы и почтовое отделение.

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Темы: Запорожская областьвойна
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