Враг беспощадно обстреливает Гуляйполе: за сутки пострадали магазины, почта, дом молитвы
В Гуляйполе Запорожской области за сутки 29 мая российская армия обстрелами разрушила более 50 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе магазины, почтовое отделение, дом молитвы.
Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram
Дословно: "За минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество обращений от местных жителей по поводу нанесенных разрушений.
Разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры.
29 мая враг беспощадно обстреливал многоэтажки, частные дома гуляйпольчан и другие объекты гражданской инфраструктуры".
Детали: Сообщается, что в результате вооруженной атаки в домах мирных жителей выбиты окна и двери, повреждены стены и шиферное покрытие на крышах. Во дворах людей разрушена придомовая территория, заборы, ограды, гаражи и другие хозяйственные здания.
От артиллерийских обстрелов повреждено около десятка продовольственных магазинов. Разрушения получили местное здание молитвы и почтовое отделение.
Читайте также: Все уехать не могут: Как живет Запорожье во время войны
Воля или смерть. Чем живет Гуляйполе – родина анархиста Нестора Махно