Миколаїв розірвав стосунки з двома містами Білорусі

Місто Миколаїв припиняє співпрацю з білоруськими містами Браслав та Могильов, а також відмовляється від побратимства з останнім.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова: "Миколаїв припиняє співробітництво з двома білоруськими містами – Браславом та Могильовим. Відповідні листи ми вже надіслали на адреси виконавчих комітетів цих міст.

Також ми в односторонньому порядку розриваємо і Договір про побратимство між Миколаєвом та Могильовим.

В умовах, коли Білорусь не просто підтримує російську війну проти нашої країни, а й надає військам РФ свою територію для накопичення військової техніки та обстрілів українських міст балістичними і крилатими ракетами, ніякої співпраці між нами не може бути".

Деталі: За словами Сєнкевича, "з тими, хто створив навколо себе злочинний авторитарний світ, нам не по дорозі", бо українці цінують свою свободу і вже 8 років платять за неї надвисоку ціну.

"Білоруський народе, ти обов’язково здобудеш свою незалежність! Твій час настане, і ми збудуємо нові партнерські відносини", – додав мер Миколаєва.