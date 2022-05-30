Николаев разорвал отношения с двумя городами Беларуси

Николаев прекращает сотрудничество с белорусскими городами Браслав и Могилев, а также отказывается от дружественных связей с последним.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Николаев прекращает сотрудничество с двумя белорусскими городами – Браславом и Могилевым. Соответствующие письма мы уже направили в адрес исполнительных комитетов этих городов.

Также мы в одностороннем порядке расторгаем и Договор о побратимстве между Николаевом и Могилевым.

В условиях, когда Беларусь не просто поддерживает российскую войну против нашей страны, но предоставляет войскам РФ свою территорию для накопления военной техники и обстрелов украинских городов баллистическими и крылатыми ракетами, никакого сотрудничества между нами не может быть".

Детали: По словам Сенкевича, "с теми, кто создал вокруг себя преступный авторитарный мир, нам не по дороге", потому что украинцы ценят свою свободу и уже 8 лет платят за нее сверхвысокую цену.

"Белорусский народ, ты обязательно обретешь свою независимость! Твое время придет, и мы построим новые партнерские отношения", – добавил мэр Николаева.