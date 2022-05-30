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На Харківщині скорочують комендантську годину

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 13:51
руйнування Харкова. фото з ТГ Синєгубова

На Харківщині скорочують рамки комендантської години: вона діятиме 22.00 до 06.00.

Джерело: очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Відсьогодні, 30 травня, змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме із 22.00 до 06.00 години (раніше діяла з 21.00 по 6.00 –ред)".

Деталі: Синєгубов зазначив, що у понеділок підписав відповідне розпорядження.

У час коменданстької години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Потрібно залишатися вдома або місцях убезпечення.

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Теми: Харківська областьвійна
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