На Харківщині скорочують комендантську годину
Понеділок, 30 травня 2022, 13:51
На Харківщині скорочують рамки комендантської години: вона діятиме 22.00 до 06.00.
Джерело: очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Пряма мова: "Відсьогодні, 30 травня, змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме із 22.00 до 06.00 години (раніше діяла з 21.00 по 6.00 –ред)".
Деталі: Синєгубов зазначив, що у понеділок підписав відповідне розпорядження.
У час коменданстької години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Потрібно залишатися вдома або місцях убезпечення.
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