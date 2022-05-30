В Харьковской области сокращают комендантский час
Понедельник, 30 мая 2022, 13:51
В Харьковской области сокращают рамки комендантского часа: он будет действовать 22.00 до 06.00.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Прямая речь: "С сегодняшнего дня, 30 мая, меняется время комендантского часа. Комендантский час будет продолжаться с 22.00 до 06.00 (ранее действовал с 21.00 по 6.00 –ред)".
Детали: Синегубов отметил, что в понедельник подписал соответствующее распоряжение.
В период комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Нужно оставаться дома или в убежищах.
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