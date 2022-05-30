Польща більше не передає Україні паливо безоплатно

Польща припинила безоплатні постачання палива, які здійснювала на початку повномасштабного вторгнення Росії та після бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністерка енергетики та кліматичних змін Польщі Анна Москва розповіла в інтерв’ю BiznesAlert.

"На початку війни та після бомбардування (Кременчуцького. - Ред.) НПЗ ми безкоштовно відправляли це паливо. Наразі це комерційні поставки компанії Orlen, що вимагають великих логістичних зусиль. Зазвичай ці поставки відбуваються трубопроводами, тому довелося створювати нові канали постачання", - зазначила Москва.

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Вона додала, що польські нафтові компанії "добре" працюють в Україні, а безкоштовне постачання палива було "реакцією на кризову ситуацію".

У травні міністерства інфраструктури України та Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.

Крім того, віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками перемовин із міністеркою клімату та довкілля Анною Москвою 18 травня домовилися, що Польща передасть зі своїх запасів Україні 25 тисяч тонн бензину для насичення ринку пального на тлі його дефіциту.