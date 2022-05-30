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Польша больше не передает Украине топливо бесплатно

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 14:12

Польша прекратила поставки топлива, которые осуществляла в начале полномасштабного вторжения России и после бомбардировки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр энергетики и климатических изменений Польши Анна Москва рассказала в интервью BiznesAlert.

"В начале войны и после бомбардировки (Кременчугского. - Ред.) НПЗ мы бесплатно отправляли это топливо. Сейчас это коммерческие поставки компании Orlen, требующие больших логистических усилий. Обычно эти поставки происходят по трубопроводам, поэтому пришлось создавать новые каналы поставок", - отметила Москва.

Она добавила, что польские нефтяные компании "хорошо" работают в Украине, а бесплатные поставки топлива были "реакцией на кризисную ситуацию".

В мае министерства инфраструктуры Украины и Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам переговоров с министром климата и окружающей среды Анной Москвой 18 мая договорились, что Польша передаст из своих запасов Украине 25 тысяч тонн бензина для насыщения рынка топлива на фоне его дефицита.

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Темы: ПольшаУкраинабензин
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