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Німеччина заморозила майже 143 млн євро російських активів

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 14:47

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина заморозила активи російських олігархів та інших осіб із санкційного списку ЄС на суму в майже 143 мільйони євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними федерального міністерства фінансів Німеччини, на кінець лютого в країні були заморожені лише 342 тисячі євро російських активів, тоді як станом на 23 травня ця сума становила 142 990 409,35 євро.

Зазначається, що основою для замороження російських активів у Німеччині є регламент ЄС, ухвалений у 2014 році після анексії Росією українського півострова Крим.

За орієнтовними оцінками, які наводились у ЗМІ, вартість заморожених у ЄС активів російських олігархів у рамках санкцій за війну проти України становить вже близько 10 мільярдів євро.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання цих заморожених активів для відбудови України.

25 травня Європейська комісія запропонувала додати порушення обмежувальних заходів ЄС до списку злочинів на території блоку. Комісія також пропонує нові посилені правила щодо повернення та конфіскації активів, які також сприятимуть реалізації обмежувальних заходів ЄС.

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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер раніше заявив, що Німеччина готова це обговорювати, але потрібно розрізняти державні і приватні кошти, і конституція Німеччини містить гарантії щодо приватних активів.

Читайте також: Питання на сотні мільярдів: як ЄС планує відновити та модернізувати Україну

Теми: НімеччинаРосіясанкції
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