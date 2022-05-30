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Германия заморозила около 143 млн евро российских активов

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 14:47

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия заморозила активы российских олигархов и других лиц из санкционного списка ЕС на сумму около 143 миллионов евро.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

По данным федерального министерства финансов Германии, на конец февраля в стране было заморожено лишь 342 тысячи евро российских активов, тогда как по состоянию на 23 мая эта сумма составила 142 990 409,35 евро.

Отмечается, что основой для замораживания российских активов в Германии является регламент ЕС, который был принят в 2014 году после аннексии Россией украинского полуострова Крым.

По ориентировочным оценкам, которые приводились в СМИ, стоимость замороженных в ЕС активов российских олигархов в рамках санкций из-за войны против Украины составляет уже около 10 миллиардов евро.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен допустила использование этих замороженных активов для восстановления Украины.

25 мая Европейская комиссия предложила добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений на территории блока. Комиссия также предлагает новые усиленные правила возврата и конфискации активов, которые также будут способствовать реализации ограничительных мер ЕС.

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер ранее заявил, что Германия готова это обсуждать, но нужно различать государственные и частные средства, и конституция Германии содержит гарантии частных активов.

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Темы: ГерманияРосcиясанкции
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