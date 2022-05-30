Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия заморозила около 143 млн евро российских активов

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 14:47

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия заморозила активы российских олигархов и других лиц из санкционного списка ЕС на сумму около 143 миллионов евро.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

По данным федерального министерства финансов Германии, на конец февраля в стране было заморожено лишь 342 тысячи евро российских активов, тогда как по состоянию на 23 мая эта сумма составила 142 990 409,35 евро.

Реклама:

Отмечается, что основой для замораживания российских активов в Германии является регламент ЕС, который был принят в 2014 году после аннексии Россией украинского полуострова Крым.

По ориентировочным оценкам, которые приводились в СМИ, стоимость замороженных в ЕС активов российских олигархов в рамках санкций из-за войны против Украины составляет уже около 10 миллиардов евро.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен допустила использование этих замороженных активов для восстановления Украины.

ВИДЕО ДНЯ

25 мая Европейская комиссия предложила добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений на территории блока. Комиссия также предлагает новые усиленные правила возврата и конфискации активов, которые также будут способствовать реализации ограничительных мер ЕС.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер ранее заявил, что Германия готова это обсуждать, но нужно различать государственные и частные средства, и конституция Германии содержит гарантии частных активов.

Читайте также: Вопрос на сотни миллиардов: как ЕС планирует восстановить и модернизировать Украину

Темы: ГерманияРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Германия
Германия отправила новую партию военной помощи: в ней танки для разминирования и 20 БМП Marder
Блинкен и Бербок обсудят усиление украинской ПВО – Госдеп
Австрия купит 8 систем ПВО IRIS-T у Германии
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: