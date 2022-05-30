Миколаїв: внаслідок ранкового обстрілу один поранений, 21 домівку пошкоджено
Понеділок, 30 травня 2022, 14:51
Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами вранці 30 травня в одному з районів міста пошкоджено 21 приватний будинок, одну людину поранено.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
Пряма мова: "Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими окупантами, в одному з районів міста було пошкоджено 21 приватний будинок. В основному, це покрівля та вікна. Є ушкодження і зовнішніх стін.
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Станом на 14:00 відомо про одного пораненого".
Деталі: Сєнкевич оприлюднив фотографії пошкоджень майна.
Мер також повідомив, що станом на 14:00 у Миколаєві було оголошено загрозу артилерійського обстрілу.
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О 14:46 був відбій повітряної тривоги, оголошеної о 14:15.