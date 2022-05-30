Миколаїв: внаслідок ранкового обстрілу один поранений, 21 домівку пошкоджено

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами вранці 30 травня в одному з районів міста пошкоджено 21 приватний будинок, одну людину поранено.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова: "Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими окупантами, в одному з районів міста було пошкоджено 21 приватний будинок. В основному, це покрівля та вікна. Є ушкодження і зовнішніх стін.

Станом на 14:00 відомо про одного пораненого".

Деталі: Сєнкевич оприлюднив фотографії пошкоджень майна.

Мер також повідомив, що станом на 14:00 у Миколаєві було оголошено загрозу артилерійського обстрілу.

О 14:46 був відбій повітряної тривоги, оголошеної о 14:15.