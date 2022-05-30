Николаев: в результате утреннего обстрела один раненый, 21 дом поврежден
Понедельник, 30 мая 2022, 14:51
В результате обстрела Николаева российскими войсками утром 30 мая в одном из районов города поврежден 21 частный дом, один человек ранен.
Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич
Прямая речь: "В результате утренних обстрелов Николаева российскими оккупантами, в одном из районов города был поврежден 21 частный дом. В основном это кровля и окна. Имеются повреждения и наружных стен.
Реклама:
По состоянию на 14:00 известно об одном раненом".
Детали: Сенкевич обнародовал фотографии повреждений имущества.
Мэр также сообщил, что по состоянию на 14:00 в Николаеве была объявлена угроза артиллерийских обстрелов.
ВИДЕО ДНЯ
В 14:46 был отбой воздушной тревоги, объявленной в 14:15.