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Николаев: в результате утреннего обстрела один раненый, 21 дом поврежден

Елена РощинаПонедельник, 30 мая 2022, 14:51

В результате обстрела Николаева российскими войсками утром 30 мая в одном из районов города поврежден 21 частный дом, один человек ранен.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "В результате утренних обстрелов Николаева российскими оккупантами, в одном из районов города был поврежден 21 частный дом. В основном это кровля и окна. Имеются повреждения и наружных стен.

По состоянию на 14:00 известно об одном раненом".

Детали: Сенкевич обнародовал фотографии повреждений имущества.

 
 
 

Мэр также сообщил, что по состоянию на 14:00 в Николаеве была объявлена ​​угроза артиллерийских обстрелов.

В 14:46 был отбой воздушной тревоги, объявленной в 14:15.

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Темы: Николаеввойна
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