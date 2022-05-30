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Окупанти викрали у Мелітополі понад пів тисячі людей - мер

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 15:05
ілюстративне фото з Facebook

За три місяці повномасштабної війни з Україною російські окупанти викрали у Мелітополі понад пів тисячі мирних громадян.

Джерело: мер окупованого міста Іван Федоров на онлайнбрифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 30 травня

Пряма мова: "Найскладніше питання на сьогодні - це безпекове питання, тому що в місті Мелітополі регулярно, щоденно викрадають людей.

За весь час окупації, за три місяці, викрали більш ніж 500 людей. Когось тримають три дні, когось - більше місяця. У нас є приклад, коли дитину 16-річну тримають у заручниках вже 50 діб".

Деталі: За словами Федорова, значними викликами для Мелітополя є і гуманітарні проблеми. Наприклад, що у жителів тимчасово окупованих територій закінчуються готівкові кошти, а продукти, які завозяться окупантами з Криму, коштують в три або й в чотири рази дорожче, ніж на території, підконтрольній уряду України.

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Теми: Мелітопольокупаціявійна
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