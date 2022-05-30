Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты похитили в Мелитополе более полутысячи человек - мэр

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 мая 2022, 15:05
иллюстративная фотография с Facebook

За три месяца полномасштабной войны с Украиной российские оккупанты похитили в Мелитополе более полутысячи мирных граждан.

Источник: мэр оккупированного города Иван Федоров на онлайн-брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 30 мая

Прямая речь: "Самый сложный вопрос на сегодняшний день - это вопрос безопасности, потому что в городе Мелитополе регулярно, ежедневно похищают людей.

За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 человек. Кого-то удерживают три дня, кого-то больше месяца. У нас есть пример, когда ребенка 16-летнего держат в заложниках уже 50 суток".

Детали: По словам Федорова, значительными вызовами для Мелитополя являются и гуманитарные проблемы. Например, у жителей временно оккупированных территорий заканчиваются наличные средства, а продукты, завозимые оккупантами из Крыма, стоят в три или четыре раза дороже, чем на территории, подконтрольной правительству Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мелитопольоккупациявойна
Главное сегодня

Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай

Посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Депутаты хотят уволить омбудсмена Денисову

обновленоВ Херсонской области ВСУ заставили врага отступить из Николаевки – Генштаб

видеоСБУ нашла телефон кадыровца: снимал "битвы" с деревьями для тик-тока

Байден не планирует давать Украине РСЗО, способные достигать целей на территории РФ - Reuters

Все новости...
Мелитополь
В Мелитополе прогремел взрыв возле дома гауляйтера Балицкого
В оккупированном Мелитополе патриоты вышли с флагами Украины и спели гимн
Оккупанты пригнали в Мелитополь эшелон снятых с консервации танков Т-62 – ОВА
Последние новости
23:51
Российский прокурор запросил 15 и 16 лет колонии для активистов из Бахчисарая
23:30
Турция заявила США, что ждет конкретных шагов от Финляндии и Швеции для вступления в НАТО
23:09
Оккупанты украли полмиллиона тонн зерна и ищут, как продать – Зеленский
23:00
Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай
22:46
В ЕС намекнули Грузии, что обеспокоены курсом страны
22:31
В Южной Осетии решили пока не проводить "референдум" о присоединении к РФ
22:25
От Путина ушел советник Юмашев: работал 22 года
22:24
НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет
22:15
фотоУдарная авиация Украины "причесала" позиции врага, зенитные войска уничтожили 2 ракеты РФ
22:05
ЕС не может позволить себе не договориться о санкциях против РФ – президент Европарламента
Все новости...