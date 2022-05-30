Оккупанты похитили в Мелитополе более полутысячи человек - мэр

За три месяца полномасштабной войны с Украиной российские оккупанты похитили в Мелитополе более полутысячи мирных граждан.

Источник: мэр оккупированного города Иван Федоров на онлайн-брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 30 мая

Прямая речь: "Самый сложный вопрос на сегодняшний день - это вопрос безопасности, потому что в городе Мелитополе регулярно, ежедневно похищают людей.

За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 человек. Кого-то удерживают три дня, кого-то больше месяца. У нас есть пример, когда ребенка 16-летнего держат в заложниках уже 50 суток".

Детали: По словам Федорова, значительными вызовами для Мелитополя являются и гуманитарные проблемы. Например, у жителей временно оккупированных территорий заканчиваются наличные средства, а продукты, завозимые оккупантами из Крыма, стоят в три или четыре раза дороже, чем на территории, подконтрольной правительству Украины.