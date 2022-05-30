Депутатка с Буковины торговала "Фольксвагеном" из гуманитарки для ВСУ
Руководитель Черновицкой областной прокуратуры сообщил о подозрении депутатке одного из городских советов Черновицкого района и ее мужу в хищении гуманитарной помощи.
Источник: Черновицкая областная прокуратура
Детали: По данным следствия, подозреваемые, являясь главой и членом благотворительной организации, во время военного положения организовали незаконную реализацию гуманитарной помощи.
Супруги пытались продать за 4500 долларов США ввезенное в качестве гуманитарной помощи в Украину транспортное средство марки "Volkswagen LT28", предназначенное для передачи ВСУ.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 201-2 УК осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черновицкой области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.