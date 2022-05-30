Депутатка с Буковины торговала "Фольксвагеном" из гуманитарки для ВСУ

Руководитель Черновицкой областной прокуратуры сообщил о подозрении депутатке одного из городских советов Черновицкого района и ее мужу в хищении гуманитарной помощи.

Источник: Черновицкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, подозреваемые, являясь главой и членом благотворительной организации, во время военного положения организовали незаконную реализацию гуманитарной помощи.

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Супруги пытались продать за 4500 долларов США ввезенное в качестве гуманитарной помощи в Украину транспортное средство марки "Volkswagen LT28", предназначенное для передачи ВСУ.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 201-2 УК осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черновицкой области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.