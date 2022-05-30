Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Депутатка с Буковины торговала "Фольксвагеном" из гуманитарки для ВСУ

Елена РощинаПонедельник, 30 мая 2022, 15:28
Депутатка с Буковины торговала Фольксвагеном из гуманитарки для ВСУ
Авто для ВСУ, фото прокуратуры

Руководитель Черновицкой областной прокуратуры сообщил о подозрении депутатке одного из городских советов Черновицкого района и ее мужу в хищении гуманитарной помощи.

Источник: Черновицкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, подозреваемые, являясь главой и членом благотворительной организации, во время военного положения организовали незаконную реализацию гуманитарной помощи.

Реклама:

Супруги пытались продать за 4500 долларов США ввезенное в качестве гуманитарной помощи в Украину транспортное средство марки "Volkswagen LT28", предназначенное для передачи ВСУ.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

 
 
 

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 201-2 УК осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черновицкой области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: гуманитаркакриминалЧерновицкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
гуманитарка
Болгария дает 150 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине
Исчезнувшая гуманитарка: во Львовской ОВА отреагировали на претензии
Во Львове исчезла гуманитарка из США на 34 миллиона – СМИ
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: