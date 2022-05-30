У Києві видавець клепав фальшиві прескарти і дозволи на зброю: відомо про 800 клієнтів

Правоохоронці викрили схему масового виготовлення та збуту підроблених журналістських посвідчень та прескарт у Києві.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, 57-річний директор видавництва, яке зареєстровано та здійснює діяльність в Оболонському районі столиці, налагодив схему з виготовлення та продажу фейкових документів, які рекламував на власному вебсайті.

За грошову винагороду директор виготовляв посвідчення журналістів, прескарти, довідки для оформлення дозволу на травматичну зброю, спеціальні перепустки та інші документи, які підтверджують статус журналіста особам, які не мають жодного відношення до журналістської діяльності.

Крім цього, за бажанням клієнта правопорушник виготовляв прескарти, що нібито акредитовані Міністерством оборони України.

Вартість підробленого посвідчення становила від 3000 до 5000 гривень залежно від терміну його дії.

Послугою міг скористатися будь-хто, адже фігурант не здійснював перевірки наданих даних для оформлення посвідчень.

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За попередніми даними, його послугами скористалися близько 800 клієнтів.

За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили понад 400 готових до збуту підроблених журналістських посвідчень, посвідчення громадської організації, 50 довідок на отримання травматичної зброї, державні номерні знаки, посвідчення на ім’я дружини фігуранта, видане так званою "ЛНР". Також вилучено комп’ютерну техніку, на якій містилася база з даними замовників, мобільні телефони та "чорнові" записи.

Слідчі дії тривають. Фігуранту готується повідомлення про підозру.

Санкція статті за підроблення документів передбачає до п'яти років позбавлення волі.