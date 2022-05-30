В Киеве издатель клепал фальшивые пресс-карты и разрешения на оружие: известно о 800 клиентах

Правоохранители разоблачили схему массового изготовления и сбыта поддельных журналистских удостоверений и пресс-карт в Киеве.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура



Детали: По данным следствия, 57-летний директор издательства, которое зарегистрировано и работает в Оболонском районе столицы, наладил схему по изготовлению и продаже фейковых документов, которые рекламировал на собственном вебсайте.





За денежное вознаграждение директор изготовлял удостоверения журналистов, пресс-карты, справки для оформления разрешения на травматическое оружие, специальные пропуска и другие документы, подтверждающие статус журналиста лицам, не имеющим никакого отношения к журналистской деятельности.



Кроме этого, по желанию клиента правонарушитель изготовлял пресс-карты, якобы аккредитованные Министерством обороны Украины.



Стоимость поддельного удостоверения составляла от 3000 до 5000 гривен в зависимости от срока его действия.



Услугой мог воспользоваться любой, ведь фигурант не осуществлял проверки предоставленных данных для оформления удостоверений, отмечают правоохранители.

По предварительным данным, его услугами пользовались около 800 клиентов.



По результатам проведенных обысков силовики изъяли более 400 готовых к сбыту поддельных журналистских удостоверений, удостоверения общественной организации, 50 справок на получение травматического оружия, государственные номерные знаки, удостоверение на имя жены фигуранта, выданное так называемой "ЛНР". Также изъята компьютерная техника, на которой размещалась база с данными заказчиков, мобильные телефоны и "черновые" записи.

Следственные действия продолжаются. Фигуранту готовится сообщение о подозрении.

Санкция статьи за подделку документов предусматривает до пяти лет лишения свободы.