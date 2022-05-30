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Лідери ЄС не обговорюватимуть встановлення граничної ціни на газ - єврокомісар

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 16:15

Лідери держав-членів ЄС на саміті 30-31 травня не будуть обговорювати встановлення граничної ціни на газ, але можуть звернутися до Європейської комісії з проханням вивчити це питання.

Про це у понеділок заявив європейський комісар із питань енергетики Паоло Джентілоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Якщо держави-члени ЄС погодять це, Комісія діятиме дуже швидко і проаналізує таку можливість", - заявив Джентілоні під час зустрічі з кореспондентами в Римі.

Він додав, що робити прогнози щодо часу ухвалення такого рішення в ЄС дуже складно.

"Якщо Рада ЄС дасть Єврокомісії зелене світло (на вивчення питання граничних цін на газ. - Ред.), це вже буде важливим кроком", - зазначив єврокомісар.

Раніше Італія запропонувала встановити граничну ціну на газ, який ЄС імпортує з Росії, щоб зменшити інфляцію в Євросоюзі. Проте інші країни висловили сумнів у дієвості такого кроку.

Після вторгнення Росії до України ціни на енергоносії досягли рекордних значень. Водночас Європейський Союз намагається зменшити залежність від російських енергоносіїв.

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Наразі в ЄС триває обговорення ембарго на імпорт російської нафти, але узгодити його до засідання Європейської ради 30-31 травня не вдалось.

Теми: ЄСгазціни
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