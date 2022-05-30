Лидеры ЕС не будут обсуждать установление предельной цены на газ - еврокомиссар

Лидеры государств-членов ЕС на саммите 30-31 мая не будут обсуждать установление предельной цены на газ, но могут обратиться в Европейскую комиссию с просьбой изучить этот вопрос.

Об этом в понедельник заявил европейский комиссар по вопросам энергетики Паоло Джентилони, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если государства-члены ЕС согласуют это, Комиссия будет действовать очень быстро и проанализирует такую ​​возможность", - заявил Джентилони во время встречи с корреспондентами в Риме.

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Он добавил, что делать прогнозы по времени принятия такого решения в ЕС очень сложно.

"Если Совет ЕС даст Еврокомиссии зеленый свет (на изучение вопроса предельных цен на газ. – Ред.), это уже будет важным шагом", – отметил еврокомиссар.

Ранее Италия предложила установить предельную цену на газ, импортируемый ЕС из России, чтобы уменьшить инфляцию в Евросоюзе. Однако другие страны выразили сомнение в действенности такого шага.

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После вторжения России в Украину цены на энергоносители достигли рекордных значений. В то же время Европейский Союз пытается снизить зависимость от российских энергоносителей.

В настоящее время в ЕС идет обсуждение эмбарго на импорт российской нефти, но согласовать его до заседания Европейского совета 30-31 мая не удалось.