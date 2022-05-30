Кулеба про ініціативу Франції щодо нового європейського об’єднання: "почутим задоволений"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що дізнався від французької колеги деталі ідеї президента Франції Еммануеля Макрона про новий формат європейської співпраці та отримав запевнення, що його пропонують не як альтернативу майбутнього членства ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів на спільному брифінгу з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонна у Києві.

Кулеба зазначив, що міністри обговорили ідею Еммануеля Макрона про створення європейського політичного союзу - нового формату європейської співпраці, який він запропонував під час виступу у Європарламенті 9 травня.

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"Я отримав необхідні роз’яснення і почутим я задоволений. І Франція, і Україна виходять з того, що ідея європейського політичного союзу не є якоюсь альтернативою для майбутнього членства України в ЄС, не є якимось особливим рішенням для України. Ви вже знаєте, як нам набридли якісь напів-заходи, спеціальні підходи, окремі моделі, які постійно вигадують в окремих країнах щоб не дати Україні статус кандидата.,. Я дуже вдячний колезі, яка аргументовано пояснила, що ця ідея не є якоюсь альтернативою, третім рішенням, а загальноєвропейським процесом, який зробить і Україну, і ЄС сильнішими", - сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба зазначив, що попросив французьку колегу не лише підтримати рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, але й переконати тих, хто все ще у цьому сумнівається в доцільності цього кроку.

30 травня нова міністерка закордонних справ Франції прибула в Україну, щоб продемонструвати солідарність її держави з українським народом, та відвідала у тому числі звільнену Бучу.

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Нагадаємо, Макрон 9 травня анонсував створення нового формату співпраці європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Британії.

Ця ініціатива викликала гостру реакцію Києва – в ній побачили спробу знайти заміну для статусу кандидата у члени ЄС.

В МЗС Франції роз’яснили, що ініціатива президента Еммануеля Макрона про створення європейської політичної спільноти не є замінником членства в Євросоюзі.