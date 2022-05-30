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Кулеба об инициативе Франции по новому европейскому объединению: "Услышанным удоволетворен"

Понедельник, 30 мая 2022, 16:20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что узнал от французского коллеги подробности идеи президента Франции Эммануэля Макрона о новом формате европейского сотрудничества и получил заверения, что его предлагают не как альтернативу будущему членству ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна в Киеве.

Кулеба отметил, что министры обсудили идею Эммануэля Макрона о создании европейского политического союза – нового формата европейского сотрудничества, который он предложил во время выступления в Европарламенте 9 мая.

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"Я получил необходимые разъяснения и услышанным я доволен. И Франция, и Украина исходят из того, что идея европейского политического союза не является какой-то альтернативой для будущего членства Украины в ЕС, не является каким-то особым решением для Украины. Вы уже знаете, как нам надоели какие-то полумеры, специальные подходы, отдельные модели, которые постоянно придумывают в отдельных странах, чтобы не дать Украине статус кандидата... Я очень благодарен коллеге, которая аргументированно объяснила, что эта идея не является какой-то альтернативой, третьим решением, а общеевропейским процессом, который сделает и Украину, и ЕС сильнее", - сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что попросил французскую коллегу не только поддержать решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС, но и убедить тех, кто все еще в этом сомневается в целесообразности этого шага.

30 мая новый министр иностранных дел Франции прибыла в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность ее государства с украинским народом, и посетила в том числе Бучу.

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Напомним, Макрон 9 мая анонсировал создание нового формата сотрудничества европейских государств, который был бы открыт в том числе для Украины и Британии.

Эта инициатива вызвала резкую реакцию Киева – в ней увидели попытку найти замену для статуса кандидата в члены ЕС.

В МИД Франции разъяснили, что инициатива президента Эммануэля Макрона о создании европейского политического сообщества не является заменителем членства в Евросоюзе.

Темы: ФранцияКулеба Дмитрий
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